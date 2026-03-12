Flamengo vence Cruzeiro. Mas tem de melhorar muito

O Flamengo fez o suficiente para derrotar o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quarta-feira (11) sem conseguir convencer. Afinal, demorou além da conta para decidir, permitindo ao mineiro pressionar no fim, lançando bolas, por cima e por baixo, com toques rápidos, na área. O Rubro-Negro não conseguia reagir, nem acertar os contra-ataques, o que irritava a torcida. Nos acréscimos, a equipe do Rio enfim acertou um desses e marcou pela segunda vez, encerrando o sofrimento.

Os times realizaram uma primeira etapa equilibrada, embora o time carioca tenha saído com a vantagem de 1 a 0, gol de Pedro – após bola perdida por Villarreal. O Rubro-Negro, curiosamente, fez um jogo mais cauteloso, explorando a velocidade em contra-ataques, e a equipe mineira buscou o empate o tempo inteiro, trocando passes, tentando encontrar uma falha na zaga adversária, que praticamente não deu chances reais. O Flamengo poderia ter marcado pelo menos mais uma vez, em conclusão de Arrascaeta, que Fabrício Bruno tirou na linha de meta. E o Cruzeiro desperdiçou uma boa oportunidade em falta cobrada na barreira, por Matheus Pereira, na quina da área. Ficou nisso.

Flamengo ligado, mas ainda longe de convencer

O Flamengo voltou mais ligado, cercando o time azul na intermediária, e Pulgar bateu de longe aos oito minutos, para grande intervenção de Cássio, que foi substituído por Matheus Cunha, por contusão, na sequência. No mesmo momento, Chico da Costa entrou na vaga de Villarreal. O Rubro-Negro jogava melhor, mas não decidia, e eis que ele, Samuel Lino, entrou em campo, saindo Éverton Cebolinha. entregando a sorte aos deuses do futebol. E ficou uma partida inteiramente indefinida, pois o Cruzeiro cresceu com várias mudanças, e o time carioca recuou, para garantir o resultado. Aos 92, em lance de dois que não viam a cor da bola, Samuel Lino enfiou para Carrascal fazer 2 a 0. Mas tem que melhorar muito para brigar pelo título.

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