Pedro busca recuperar protagonismo após chegada de Jardim

Pedro voltou a sorrir no Flamengo. O centroavante marcou na vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quarta-feira (11), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão, e voltou a ter papel de destaque. Dessa forma, o camisa 9 busca recuperar o protagonismo após a troca no comando com a chegada do técnico Leonardo Jardim.

Artilheiro do Flamengo em 2024 com 30 gols, Pedro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro, pouco antes da chegada do técnico Filipe Luís. Dessa forma, o camisa 9 só retornou aos gramados em meados de 2025, sendo reserva na Copa do Mundo de Clubes. Isso, aliás, gerou atrito com o treinador.

No ano passado, Pedro chegou a ser titular em alguns momentos, mas a preferência do técnico Filipe Luís era por Plata ou Bruno Henrique improvisados como referência. O treinador, aliás, pedia constantemente a contratação de mais um centroavante — algo que ainda é buscado pelo Flamengo no mercado. A tendência, no entanto, é que mude o perfil de busca.

Com a troca no comando, Pedro vive a expectativa por recuperar o protagonismo. Afinal, o modelo de jogo de Leonardo Jardim prevê um centroavante de fato como referência. Isso ocorreu, por exemplo, no Cruzeiro, com Kaio Jorge. Assim, o camisa 9 mostrou suas credenciais e se destacou na vitória sobre o Cruzeiro, no segundo jogo sob o comando do português.

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