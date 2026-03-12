Após primeiro título com o Palmeiras, Arias agora busca consolidação

O Palmeiras enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (12) , às 19h30, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode marcar um momento importante para o meia John Arias, que deve ganhar nova oportunidade entre os titulares.

O colombiano começou apenas uma partida desde que chegou ao clube, justamente o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, também foi a única vez em que permaneceu em campo por mais de um tempo completo.

Até agora, Arias soma cinco jogos com a camisa alviverde. Ele entrou em todas as partidas e contribuiu com uma assistência no confronto mais recente. Com o técnico Abel Ferreira planejando poupar parte do elenco após a conquista estadual, o meia aparece como forte candidato a iniciar o duelo no Rio de Janeiro.

Contudo, a partida contra o Vasco pode representar uma oportunidade importante para Arias consolidar espaço no time. O treinador português já elogiou o desempenho do colombiano após o primeiro jogo da final do Paulistão, mas deixou claro que todos os atletas do elenco estão sujeitos à rotatividade.

Entre os concorrentes diretos pela vaga estão Maurício, Allan e Sosa. O primeiro desta lista, no entanto, não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, o que aumenta as chances de Arias começar jogando. Allan vive boa fase na temporada, enquanto Sosa também surge como opção para o setor ofensivo.

Ambição por títulos no Palmeiras

Após a final do Campeonato Paulista, seu primeiro troféu pelo clube, Arias destacou a motivação de defender o Palmeiras e reafirmou o desejo de conquistar mais títulos com a camisa alviverde.

“Voltei ao Brasil, no Palmeiras, com ambição de conquistar títulos. Hoje consegui o primeiro, e agora é trabalhar para conquistar mais ao longo do ano”.

Com a sequência de jogos do Brasileirão e o elenco sendo rodado por Abel Ferreira, o confronto em São Januário surge como uma oportunidade valiosa para o colombiano mostrar que pode ganhar protagonismo na equipe ao longo da temporada.

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