Torcedor do Barcelona erra de estádio e acaba a 600 km de jogo da Champions

Um torcedor do Barcelona protagonizou uma situação inusitada na Inglaterra ao viajar para o estádio errado e acabar a cerca de 600 quilômetros do local onde seu time jogaria pela Champions League. O erro aconteceu porque existem dois estádios chamados St. James’ Park.
Antes da partida entre Barcelona e Newcastle, válida pela ida das oitavas de final da competição europeia, o adepto saiu de Londres e seguiu as direções no celular até o estádio indicado. No entanto, em vez de chegar a Newcastle, no nordeste da Inglaterra, ele foi parar em Devon, no sudoeste do país, onde fica o St. James Park do Exeter City.
A história veio a público por meio de Adam Spencer, dirigente do Exeter City, clube que disputa a League One, a terceira divisão do futebol inglês. Segundo ele, funcionários do clube perceberam a situação quando o torcedor apareceu no estádio esperando assistir ao jogo do Barcelona.
“Um dos nossos voluntários veio ao escritório avisar que havia uma pessoa esperando ver o Barcelona. O inglês dele não era dos melhores, mas entendemos que ele vinha de Londres. Meu palpite é que ele digitou ‘St. James Park’ no celular e simplesmente seguiu as direções”, disse Spencer em entrevista ao canal de TV britânico BBC.
Jogo da Terceirona foi a solução
Apesar do equívoco, o torcedor não perdeu totalmente a viagem. Na mesma noite, o Exeter City enfrentava o Lincoln City pela 26ª rodada. Diante da situação, o clube decidiu lhe acolher.
“Oferecemos um ingresso para ele assistir a um jogo no verdadeiro St. James Park”, brincou o dirigente.
Enquanto isso, em Newcastle, o Barcelona evitava a derrota nos minutos finais. Graças a Lamine Yamal, que garantiu o empate na ida das oitavas de final.
Mesmo sem ver o gol decisivo de perto, o torcedor deixou o estádio em Devon com uma história curiosa para contar. No entanto, a noite não terminou bem para o time da casa: o Exeter City acabou derrotado pelo Lincoln City por 1 a 0.
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