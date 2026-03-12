Dirigentes do Botafogo têm telefones vazados e recebem ameaças

A eliminação do Botafogo na terceira fase preliminar da Libertadores não desceu bem entre os torcedores. Dessa forma, as cobranças chegaram nos dirigentes alvinegros de uma forma diferente e lamentável. Afinal, eles tiveram os telefones vazados e receberam ameaças por causa da queda precoce na competição continental, segundo informações da “ESPN”.

Os números dos dirigentes foram vazados em grupos de WhatsApp. Dessa forma, torcedores aproveitaram para amaçar os dirigentes — com direito até ameaça de morte. De acordo com “O Globo”, o diretor de gestão esportiva Alessandro Brito foi um dos nomes que recebeu ameaças dos alvinegros nessa história.

Após empatar o jogo de ida com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1, o Botafogo teve a chance de decidir a classificação dentro de casa. Contudo, as coisas não aconteceram do jeito esperado. Afinal, o time equatoriano abriu o placar com menos de dez minutos e conseguiu sustentar a vantagem até o fim.

A eliminação precoce foi um golpe duro no aspecto financeiro. Em meio a um processo de reformulação, tanto do elenco quanto da folha salarial, o Botafogo deixou de embolsar 5 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões) pela participação na fase de grupos da Libertadores. Dessa forma, terá que se contentar com a cota da Sul-Americana, de 900 mil dólares (R$ 5,1 milhões).

O Botafogo faz um início de ano ruim. Afinal, foi eliminado nas quartas de final do Carioca e na terceira fase preliminar da Libertadores. Apesar disso, a diretoria mantém a confiança no técnico Martin Anselmi, que permanece no cargo. O Alvinegro volta a campo no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

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