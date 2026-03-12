Fluminense reencontra Remo no Mangueirão após 40 anos

Após o vice-campeonato carioca, o Fluminense tenta virar a página diante do Remo, nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Mangueirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras reencontra o Leão Azul após 40 anos. Afinal, o último confronto ocorreu no Brasileirão de 1986.

Na história do confronto, Fluminense e Remo já se enfrentaram 11 vezes. O histórico é favorável para os tricolores, afinal, são cinco vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, além de 25 gols pró e apenas nove contra. Dessa forma, a última derrota para o Leão Azul ocorreu no Brasileirão de 1975, quando perdeu por 2 a 1, no Baenão.

Além disso, o Fluminense tem boas lembranças no Mangueirão. No ano passado, por exemplo, goleou o Águia de Marabá por 8 a 0, pela Copa do Brasil. Já em 2023, venceu o Paysandu por 3 a 0, pela mesma competição. Ao todo, são 17 jogos, sete vitórias, sete empates e apenas três derrotas no palco da partida.

O Fluminense retorna ao Mangueirão em um momento bem diferente do ano passado, quando ainda era comandado por Mano Menezes. Desde então, o Tricolor das Laranjeiras ainda teve Renato Gaúcho antes da chegada de Luis Zubeldía. Sob o comando do treinador argentino, o Time de Guerreiros cresceu de produção, mas precisará lidar com o trauma do vice-campeonato carioca desta vez.

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