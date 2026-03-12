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Escalada militar no Oriente Médio pode tirar Iraque da repescagem da Copa

Escalada militar no Oriente Médio pode tirar Iraque da repescagem da Copa
Escalada militar no Oriente Médio pode tirar Iraque da repescagem da Copa -

A escalada militar envolvendo o Irã no Oriente Médio nas últimas horas coloca em risco a participação da seleção do Iraque na repescagem  das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O país enfrenta uma grave crise logística depois de ataques militares registrados nesta quinta-feira (12), que levaram ao fechamento de algumas estradas e interromperam os deslocamentos em alguns pontos. Além disso, o país já sofre com o bloqueio aéreo desde o início do conflito na região.

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O Iraque tem um confronto decisivo marcado para 31 de março, em Monterrey, no México, contra o vencedor do duelo entre Bolívia e Suriname. A partida vale uma vaga no Mundial de 2026.

No entanto, a preparação da equipe entrou em colapso. A maioria dos jogadores atua no campeonato local e não consegue sair do país por causa da suspensão dos voos. Ao mesmo tempo, o treinador Graham Arnold está nos Emirados Árabes Unidos e não consegue retornar ao Iraque devido ao fechamento do espaço aéreo.

Ataques nas últimas horas

A situação de segurança se deteriorou rapidamente com novos ataques ligados ao Irã em território iraquiano. Durante a madrugada desta quinta-feira (12), um míssil atingiu uma base militar italiana na cidade de Erbil, na região do Curdistão iraquiano. A instalação abriga tropas estrangeiras envolvidas em operações internacionais. Apesar do impacto, autoridades informaram que não houve vítimas.

O ataque, inclusive, ocorreu em meio a uma sequência de operações envolvendo mísseis e drones lançados por forças iranianas ou milícias alinhadas a Teerã. Nos últimos dias, diferentes alvos no norte do Iraque foram atingidos, incluindo posições militares e áreas estratégicas próximas a campos de petróleo e instalações energéticas.

Relatos também indicam incêndios e danos a infraestruturas energéticas e a embarcações ligadas ao setor petrolífero em águas iraquianas, ampliando a tensão na região e afetando rotas comerciais e de transporte. A ofensiva faz parte da escalada militar mais ampla entre Irã, Israel e EUA. Nesta quarta (11), os iranianos desistiram oficialmente de disputar a Copa por causa da guerra.

Seleção sem logística para viajar

Diante da instabilidade militar, portanto, o governo iraquiano determinou o fechamento do espaço aéreo, o que impede voos comerciais e militares. A decisão bloqueia qualquer tentativa de reunir a seleção nacional ou organizar a viagem até o México.

Além disso, várias embaixadas estrangeiras suspenderam temporariamente suas atividades no país, o que também dificulta a emissão de vistos para jogadores e membros da comissão técnica.

Assim, sem condições de reunir o elenco e iniciar a preparação, o técnico Graham Arnold já pediu oficialmente à Fifa o adiamento do jogo. Caso o conflito continue e as restrições de viagem sejam mantidas, a federação iraquiana não descarta desistir da repescagem, o que eliminaria automaticamente o país da disputa por uma vaga na Copa.

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