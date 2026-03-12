Yuri Alberto avança na recuperação e pode reforçar o Corinthians em clássico

O atacante Yuri Alberto está próximo de voltar a ficar à disposição do Corinthians. Afinal, em fase final de recuperação de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda, o jogador iniciou a transição física e pode ser opção para o clássico contra o Santos.

A comissão técnica, o departamento médico e o próprio atleta terão uma reunião nesta quinta-feira (12/3) no CT Joaquim Grava para avaliar a condição do camisa 9. A decisão definirá se ele poderá atuar no confronto de domingo (15/3), às 16h, na Vila Belmiro, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar técnico Lucas Silvestre explicou que a definição dependerá da avaliação final do departamento médico e da resposta física do jogador.

“O departamento médico nos dará uma posição. Teremos uma reunião com o atleta para entender se ele joga domingo ou não”, resumiu o auxiliar-técnico Lucas Silvestre, em entrevista concedida após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena.

Yuri Alberto sofreu a lesão no dia 15 de fevereiro, durante a partida contra o São Bernardo, pela primeira fase do Paulistão. Na ocasião, o atacante deixou o gramado chorando e precisou ser amparado pelos companheiros.

Falta sentida no ataque do Corinthians

Com três gols em nove partidas, Yuri Alberto segue como artilheiro do Corinthians na temporada. Desde sua ausência, o técnico Dorival Júnior testou diferentes alternativas no comando do ataque, incluindo Gui Negão, Pedro Raul e Vitinho, mas o setor ofensivo não manteve o mesmo rendimento.

A possível volta do centroavante chega em um momento importante para o Timão. Após a derrota para o Coritiba, o Corinthians permaneceu com sete pontos, mas caiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Além disso, corre o risco de perder mais posições na rodada.

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