Gabigol assume protagonismo no Santos, na ausência de Neymar

Sem Neymar em campo na última rodada, Gabigol voltou a assumir o papel de protagonista no Santos. Autor dos dois gols no empate por 2 a 2 com o Mirassol, o atacante confirmou o bom momento neste início de temporada e se consolidou como principal referência ofensiva da equipe.

Em 2026, o camisa 9 já soma seis gols e duas assistências em dez partidas, totalizando oito participações diretas. A média se aproxima de uma contribuição por jogo, número que o coloca com folga na liderança da artilharia do time.

O centroavante tem o dobro de gols do segundo colocado na lista de goleadores e também aparece entre os principais garçons da equipe. Além disso, no ranking de assistências, ele ocupa a segunda posição, atrás apenas de Igor Vinicius, que soma três passes para gol na temporada.

Os números reforçam a importância de Gabigol no sistema ofensivo. Afinal, até aqui, o Santos marcou 21 gols em 2026, sendo 13 no Campeonato Paulista e oito no Campeonato Brasileiro Série A. O camisa 9 participou diretamente de quase 40% dessas bolas na rede.

Além disso, a produção ofensiva cresceu especialmente nas últimas semanas. Nos três jogos mais recentes, contra Novorizontino, Velo Clube e Mirassol, o atacante marcou quatro gols e deu duas assistências. Curiosamente, ele foi reserva no duelo contra o Vasco e não saiu do banco na vitória em que Neymar começou como titular.

Parceria com Neymar

Nas partidas contra Novorizontino e Velo Clube, Gabigol atuou ao lado de Neymar, formando dupla ofensiva com o camisa 10. O craque, que foi preservado do último jogo, deve retornar ao time no clássico de domingo.

Até o momento, Neymar soma dois gols em três jogos e aparece como terceiro maior goleador da equipe em 2026. O segundo lugar pertence a Thaciano, com três gols.

Liderança no Santos

Contudo, além da produção ofensiva, Gabigol também assumiu papel de liderança no elenco. Afinal, o atacante costuma dialogar com a arbitragem, cobrar postura dos companheiros e demonstrar reação nos momentos mais difíceis das partidas.

Esse comportamento ficou evidente no empate contra o Mirassol. O Santos chegou a estar dois gols atrás no placar, mas reagiu com dois gols do camisa 9 e evitou a derrota.

O resultado trouxe alívio ao time antes de um compromisso importante. O Santos volta a campo no domingo, às 16h, na Vila Belmiro, quando enfrenta o Corinthians, pelo Brasileirão.