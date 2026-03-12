Guardiola recebe críticas após derrota do City para o Real Madrid

Nem mesmo Pep Guardiola escapou das críticas após a derrota do Manchester City diante do Real Madrid por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Afinal, a atuação do time inglês rendeu duras críticas para o treinador espanhol, tanto na imprensa inglesa quanto na espanhola.
Jornais da Espanha e da Inglaterra apontaram erros estratégicos do treinador. Dessa forma, o jornal espanhol “Marca” destacou que Pep Guardiola “caiu na própria armadilha” após apostar em um modelo tático que deixou o time exposto. Afinal, o Real Madrid explorou bem os espaços e foi letal nos contragolpes.
Já os jornais ingleses criticaram as escolhas de Guardiola e apontaram que o plano do treinador contribuiu para o colapso do Manchester City. Afinal, o time inglês sofreu 3 a 0 ainda no primeiro tempo — todos os gols marcados por Valverde. Na etapa final, aliás, o Real Madrid teve a chance de marcar o quarto gol, mas Vini Jr perdeu pênalti.
Com a vitória por 3 a 0, o Real Madrid pode perder por até dois gols de diferença para avançar às quartas de final. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium. O vencedor do confronto encara o classificado de Bayern de Munique contra Atalanta. O time alemão, aliás, venceu a primeira partida por 6 a 1.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.