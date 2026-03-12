Grêmio inicia negociação para renovar contrato de Carlos Vinícius

O Grêmio começou a planejar a montagem do elenco para as próximas temporadas e colocou a renovação de Carlos Vinícius como uma das prioridades. Nas últimas semanas, dirigentes do clube tiveram uma reunião com o empresário do jogador, Flávio Ribeiro, para iniciar as conversas sobre a ampliação do contrato do atacante.

Além disso, existe uma preocupação estratégica. A partir de julho, quando restarem menos de seis meses para o fim do contrato, Carlos Vinícius poderá assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe e deixar o clube sem custos.

O vínculo do camisa 95 com o clube termina no fim do ano. Assim, a diretoria tenta acelerar as negociações para evitar que o atleta entre no último semestre de contrato sem uma definição sobre o seu futuro.

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Diretoria tenta antecipar acordo com atacante

Embora o contrato atual tenha cláusulas que permitem uma renovação automática em determinadas condições, o objetivo da direção gremista é resolver a situação antes que o interesse de outros clubes aumente. Dessa forma, o clube pretende garantir a permanência de um dos principais jogadores do elenco.

Internamente, existe a avaliação de que o atacante pode despertar atenção de equipes do exterior. Por isso, avançar nas tratativas neste momento é visto como uma forma de proteger o investimento feito no atleta.

Carlos Vinícius chegou ao Grêmio na metade da temporada passada e rapidamente conquistou espaço no setor ofensivo. Aproveitando o período em que Braithwaite se recuperava de lesão, o centroavante assumiu a titularidade durante a metade final do Campeonato Brasileiro.

Naquele período, o desempenho chamou atenção pela eficiência. Em apenas 14 partidas, o atacante marcou 12 gols, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe. Em 2026, o jogador mantém números positivos.

Considerando partidas do Campeonato Gaúcho e do Brasileirão, ele soma nove gols em 15 jogos e um título gaúcho. Assim, o atleta aparece entre os principais goleadores do futebol brasileiro na temporada.

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