Cruzeiro amplia jejum no Brasileirão e início de campanha liga alerta no clube

A derrota do Cruzeiro para o Flamengo no Maracanã acendeu um sinal de preocupação no clube. Após cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira soma apenas dois pontos e ainda não conseguiu vencer na competição. Dessa forma, o clube começa a lidar com pressão crescente por resultados.

Além disso, o desempenho atual relembra um início complicado vivido pelo Cruzeiro há 15 anos atrás. Em 2011, por exemplo, o time havia somado apenas três pontos nas cinco primeiras rodadas, após empates contra Santos, Palmeiras e América-MG. Entretanto, a campanha atual acabou ficando ainda abaixo daquele cenário.

Mesmo diante das dificuldades, o técnico Tite reconheceu a gravidade da situação e afirmou que o elenco está consciente da responsabilidade de reagir rapidamente. Segundo o treinador, o momento é incômodo, porém exige união e foco para buscar uma recuperação na competição.

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Comparação com campanhas anteriores

Quando se observa o histórico do clube no início do Brasileirão, a diferença em relação a outras temporadas chama atenção. Em 2003 e 2008, por exemplo, o Cruzeiro teve um arranque muito mais consistente, somando 13 pontos nas cinco primeiras rodadas e conquistando quatro vitórias nesses períodos.

Por outro lado, até mesmo nos anos em que o clube viria a conquistar o título nacional o desempenho inicial foi superior ao atual. Durante as campanhas vitoriosas de 2013 e 2014, o time conseguiu resultados mais equilibrados nas rodadas iniciais, acumulando pontuação suficiente para se manter competitivo na tabela.

Assim, o desafio da comissão técnica passa a ser reorganizar o time rapidamente para evitar que a pressão aumente ainda mais nas próximas rodadas. Afinal, uma sequência negativa no início do campeonato pode complicar os objetivos da equipe ao longo da temporada.

O próximo compromisso do Cruzeiro será novamente em casa. A equipe enfrentará o Vasco no Mineirão, em partida marcada para domingo (15), às 20h30. O confronto ganha peso extra porque o adversário também vive momento delicado na competição.

Portanto, o duelo pode representar um ponto de virada para a Raposa no campeonato. Caso conquiste sua primeira vitória, o time poderá ganhar confiança para reagir nas próximas rodadas do Brasileirão.

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