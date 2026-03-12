Domínguez ameniza expectativas sobre retorno de Lyanco ao Atlético

O retorno de Lyanco aos gramados tem sido tratado com cuidado pela comissão técnica do Atlético. O defensor se recuperou de uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo antes do prazo inicialmente previsto e já voltou a aparecer entre os relacionados para algumas partidas do time.

Mesmo assim, o técnico Eduardo Domínguez prefere evitar qualquer precipitação na utilização do jogador. O treinador destacou que, apesar da importância do zagueiro para o elenco, o atleta ainda precisa recuperar condicionamento físico e ritmo de jogo antes de retornar definitivamente à equipe.

“Fazia mais de quatro meses que ele não treinava com o grupo. Não podemos esperar que em poucos dias esteja no mesmo nível dos jogadores que vêm trabalhando durante todo esse período”, disse.

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Processo de recuperação

Antes da vitória sobre o Internacional na quarta (11), a última atuação de Lyanco pelo Atlético aconteceu em outubro do ano passado, quando o time enfrentou o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o defensor precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo após sentir a lesão que o afastaria pelo resto da temporada.

Desde então, o atleta passou por um longo processo de tratamento e reabilitação. Nas últimas semanas, ele, inclusive, voltou a participar normalmente das atividades com o restante do elenco. Apesar da evolução, Domínguez ressaltou que o retorno total depende de alguns fatores físicos e técnicos.

“Sabemos da qualidade e da liderança que ele tem no grupo. Mas também entendemos que, mesmo recuperado, ainda precisa ganhar ritmo de treinamento e de jogo”, afirmou.

Importância para o elenco

Lyanco é considerado um dos principais nomes do sistema defensivo do Atlético. Desde que chegou ao clube, o zagueiro acumulou diversas atuações consistentes e se tornou peça importante na organização da defesa. Até o momento, o defensor soma 66 partidas disputadas com a camisa alvinegra, além de quatro gols marcados. Um dos momentos mais marcantes foi na vitória por goleada sobre o América Mineiro na final do Estadual de 2025.

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