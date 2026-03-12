Território hostil? Palmeiras não perde em São Januário há 14 anos

Território hostil? O estádio de São Januário costuma impor pressão aos adversários do Vasco em toda a sua história. Contudo, o Palmeiras foge dessa regra. Afinal, o Verdão mantém um retrospecto recente favorável no local e não perde na casa vascaína há 14 anos. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (12), às 19h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Dentro de campo, o Verdão sustenta uma sequência positiva no estádio. A última derrota palmeirense em São Januário ocorreu em 2012, quando o Vasco venceu por 3 a 1, com gols de Carlos Tenorio, Nilton e Juninho Pernambucano.

A partida mais recente do Palmeiras no local foi em 2020. Na ocasião, a equipe já era comandada por Abel Ferreira e venceu por 1 a 0, com gol de Luiz Adriano.

Desde então, os times se enfrentaram três vezes com mando vascaíno, mas fora de São Januário. O período registra duas vitórias do Palmeiras em Brasília e um empate no Estádio do Maracanã, mantendo a invencibilidade alviverde nesses confrontos.

Grande momento nos duelos em geral

No histórico geral do duelo, o domínio recente também favorece o clube paulista. O Palmeiras não perde para o Vasco há 11 anos. A última vitória cruz-maltina ocorreu em 2015, quando venceu por 2 a 0 no Allianz Parque, também pelo Brasileirão.

Entre os resultados marcantes da sequência invicta está o triunfo que encaminhou o título nacional de 2018. Na 37ª rodada daquela edição, o Verdão venceu por 1 a 0 em São Januário, com gol de Deyverson, resultado decisivo para a conquista do campeonato.

Atual campeão do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira tentando manter a liderança do Brasileirão. Aliás, a equipe de Abel Ferreira iniciou a rodada com dez pontos conquistados e 83% de aproveitamento na competição.

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