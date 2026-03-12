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Território hostil? Palmeiras não perde em São Januário há 14 anos

Território hostil? Palmeiras não perde em São Januário há 14 anos
Território hostil? Palmeiras não perde em São Januário há 14 anos -

Território hostil? O estádio de São Januário costuma impor pressão aos adversários do Vasco em toda a sua história. Contudo, o Palmeiras foge dessa regra. Afinal, o Verdão mantém um retrospecto recente favorável no local e não perde na casa vascaína há 14 anos. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (12), às 19h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Dentro de campo, o Verdão sustenta uma sequência positiva no estádio. A última derrota palmeirense em São Januário ocorreu em 2012, quando o Vasco venceu por 3 a 1, com gols de Carlos Tenorio, Nilton e Juninho Pernambucano.

A partida mais recente do Palmeiras no local foi em 2020. Na ocasião, a equipe já era comandada por Abel Ferreira e venceu por 1 a 0, com gol de Luiz Adriano.

Desde então, os times se enfrentaram três vezes com mando vascaíno, mas fora de São Januário. O período registra duas vitórias do Palmeiras em Brasília e um empate no Estádio do Maracanã, mantendo a invencibilidade alviverde nesses confrontos.

Grande momento nos duelos em geral

No histórico geral do duelo, o domínio recente também favorece o clube paulista. O Palmeiras não perde para o Vasco há 11 anos. A última vitória cruz-maltina ocorreu em 2015, quando venceu por 2 a 0 no Allianz Parque, também pelo Brasileirão.

Entre os resultados marcantes da sequência invicta está o triunfo que encaminhou o título nacional de 2018. Na 37ª rodada daquela edição, o Verdão venceu por 1 a 0 em São Januário, com gol de Deyverson, resultado decisivo para a conquista do campeonato.

Atual campeão do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira tentando manter a liderança do Brasileirão. Aliás, a equipe de Abel Ferreira iniciou a rodada com dez pontos conquistados e 83% de aproveitamento na competição.

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