Titular no Vasco, Paulo Henrique pode ganhar uma nova chance na Seleção

O lateral Paulo Henrique encara uma oportunidade decisiva para recuperar seu prestígio no Vasco. Como a comissão técnica de Carlo Ancelotti planeja assistir ao duelo contra o Palmeiras em São Januário nesta quinta-feira (12), o jogador sabe que os olheiros da Seleção Brasileira buscam nomes para preencher as vagas em aberto na lateral direita antes da Copa do Mundo.

Esse cenário ganha ainda mais relevância porque o setor defensivo do Brasil enfrenta problemas físicos graves recentemente. Por exemplo, Vanderson precisará de uma cirurgia na coxa esquerda após uma lesão muscular sofrida no Monaco. Essa notícia praticamente interrompe o sonho do atleta de disputar o mundial, visto que os médicos preveem pelo menos três meses de recuperação.

Além disso, Éder Militão também desfalca a equipe nesta Data Fifa por questões médicas, o que retira do técnico a opção de improvisá-lo na ala direita.

Lateral em baixa no Vasco

Apesar dessa janela de oportunidade, Paulo Henrique atravessa um momento turbulento no clube carioca. Embora o lateral tenha brilhado em 2025 e conquistado o prêmio de melhor da posição no Brasileirão, seu desempenho despencou após as fases decisivas da Copa do Brasil.

Consequentemente, o jogador perdeu o ritmo que o levou às duas últimas convocações de Ancelotti.

O início de 2026 trouxe novos obstáculos, pois dores no pé afastaram o atleta dos gramados e permitiram que Puma Rodríguez assumisse a titularidade. Mesmo quando retornou ao time principal no clássico contra o Fluminense, PH figurou entre os piores em campo.

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Posteriormente, a atuação desastrosa contra o Santos agravou a crise, já que ele cometeu a falha direta que permitiu o gol da vitória de Neymar. Agora, o defensor busca uma reviravolta imediata em sua carreira sob o comando de Renato Gaúcho para provar que ainda merece vestir a Amarelinha.

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