Empresária desmente rumores de ida de Haaland para o Barcelona

Rafaela Pimenta, agente brasileira do atacante Haaland, do Manchester City, negou os rumores de uma possível transferência para o Barcelona. Segundo ela, não houve qualquer contato ou negociação com o clube catalão sobre o futuro do atacante norueguês.

“Temos muito respeito e admiração pelo Barcelona, mas não houve qualquer contato, nem com Haaland, nem com a direção do Barcelona”, disse Rafaela.

As especulações surgiram depois de declarações públicas que sugeriam a possibilidade de o clube catalão tentar contratar o goleador do Manchester City. No entanto, a representante do atleta tratou de minimizar as informações e afirmou que não existe nenhuma conversa em andamento.

De acordo com a agente, Haaland está satisfeito com a situação atual no Manchester City e totalmente focado em sua carreira no clube inglês.

“Além disso, o jogador renovou o contrato há alguns meses e está muito feliz no Manchester City”, completou.

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