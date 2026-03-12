Flamengo x Independiente Medellín: onde assistir e escalações

Ainda 100% na Libertadores Sub-20, o Flamengo vai em busca de garantir, nesta sexta-feira (13/3), classificação à semifinal. Será quando enfrenta o Independiente Medellín (COL), pela terceira e última rodada do Grupo A, no Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, sede da edição 2026. A bola rola às 21h (de Brasília), então partiu descobrir como os times chegam para este decisivo duelo continental.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo, atual bicampeão da Libertadores Sub-20, vem 100% até o presente. Venceu, afinal, Estudiantes de Mérida (VEN) e Bolívar (BOL) em suas duas primeiras rodadas. Foram, aliás, duas goleadas por 4 a 1, liderando isoladamente o Grupo A, com seis pontos.

Assim, surge praticamente classificado para a semifinal, já que o saldo (seis) dificilmente será batido. Na Libertadores Sub-20, são três grupos de quatro times onde apenas o líder de cada chave avança garantidamente. O quarto semifinalista sai do melhor segundo colocado. Assim, o Flamengo precisaria de uma combinação improvável de resultados para cair ainda na fase de grupos.

Como chega o Medellín

O Medellín, por sua vez, também tem chances de avançar, ainda que menores. Para terminar em primeiro, precisaria vencer o Flamengo por quatro gols de diferença. Já para avançar como melhor segundo colocado, não pode perder o jogo. Se empatar, precisará secar outros times. Vitória simples também não garante, já que no momento o Olímpia surge como melhor segundo colocado pelo saldo de gols.

Flamengo x Independiente Medellín (COL)

Libertadores Sub-20 2026 – 3ª rodada do Grupo A

Data e horário: sexta-feira, 13/3/2026, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU)

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Gustavo Ramires (Gusttavo Sousa); Kaio Nóbrega (Lucas Vieira) e Luiz Felipe; Guilherme, Alan Santos (João Camargo) e Ryan Roberto (Pablo Lúcio); Josmar. Técnico: Bruno Pivetti.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN: Blanco; Martínez, Piedrahita, Balanta e Mena; Valdelamar, Córdoba, Klinger, Palácios e Estupiñán; Dávila. Técnico: Juan Botero.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgados

Onde assistir: Xsports, GOAT e Flamengo TV (YouTube)

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