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Renato Gaúcho deve utilizar nova formação em sua reestreia pelo Vasco

Renato Gaúcho deve utilizar nova formação em sua reestreia pelo Vasco
Renato Gaúcho deve utilizar nova formação em sua reestreia pelo Vasco -

O Vasco ajusta os últimos preparativos para a reestreia do técnico Renato Gaúcho, nesta quinta-feira (12). Para a partida contra o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, o comandante pretende fazer mudanças. Hugo Moura e Tchê Tchê têm chances de estarem entre os 11 iniciais. Uma outra indefinição está no ataque, entre Brenner e David. 

Inclusive, no decorrer da semana, havia disputa por uma vaga na zaga titular entre Alan Saldivia e Carlos Cuesta. O defensor colombiano já se recuperou de dores no joelho direito, mas a tendência é de que ele seja novamente desfalque, porém pelo tempo de inatividade. Com isso, Alan Saldivia deve seguir formando a dupla de zaga titular com Robert Renan. 

A concretização do retorno de Renato Gaúcho ao Cruz-Maltino ocorreu no dia 4 de março. Assim, o profissional teve cerca de uma semana para se readaptar ao clube de São Januário e fazer algumas experiências durante as suas primeiras atividades.

O comandante também esboçou uma troca entre Hugo Moura e Barros. Apesar disso, a disputa ainda está sem uma definição. O promissor atacante Bruno Lopes, que estava treinando com o elenco principal, provavelmente não estará entre os relacionados, assim como João Vitor. 

Vasco mais defensivo 

Deste modo, no atual cenário, o provável time titular deve ser: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê, Johan Rojas, Andrés Gómez e David (Brenner). 

Mesmo que o Brasileirão esteja somente na quinta rodada, o Vasco já se encontra em um ambiente de pressão e cobrança. Isso porque a equipe se encontra na última colocação do torneio, com apenas um ponto somado em 12 possíveis. Um triunfo sobre o Palmeiras seria marcante, pois permitiria o fim do jejum sem resultados positivos sobre o Alviverde, que já ultrapassa os dez anos. Além disso, uma vitória pode dar a chance do Cruz-Maltino escapar do Z4.

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