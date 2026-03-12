Renato Gaúcho deve utilizar nova formação em sua reestreia pelo Vasco

O Vasco ajusta os últimos preparativos para a reestreia do técnico Renato Gaúcho, nesta quinta-feira (12). Para a partida contra o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, o comandante pretende fazer mudanças. Hugo Moura e Tchê Tchê têm chances de estarem entre os 11 iniciais. Uma outra indefinição está no ataque, entre Brenner e David.

Inclusive, no decorrer da semana, havia disputa por uma vaga na zaga titular entre Alan Saldivia e Carlos Cuesta. O defensor colombiano já se recuperou de dores no joelho direito, mas a tendência é de que ele seja novamente desfalque, porém pelo tempo de inatividade. Com isso, Alan Saldivia deve seguir formando a dupla de zaga titular com Robert Renan.

A concretização do retorno de Renato Gaúcho ao Cruz-Maltino ocorreu no dia 4 de março. Assim, o profissional teve cerca de uma semana para se readaptar ao clube de São Januário e fazer algumas experiências durante as suas primeiras atividades.

O comandante também esboçou uma troca entre Hugo Moura e Barros. Apesar disso, a disputa ainda está sem uma definição. O promissor atacante Bruno Lopes, que estava treinando com o elenco principal, provavelmente não estará entre os relacionados, assim como João Vitor.

Vasco mais defensivo

Deste modo, no atual cenário, o provável time titular deve ser: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Thiago Mendes, Hugo Moura (Barros), Tchê Tchê, Johan Rojas, Andrés Gómez e David (Brenner).

Mesmo que o Brasileirão esteja somente na quinta rodada, o Vasco já se encontra em um ambiente de pressão e cobrança. Isso porque a equipe se encontra na última colocação do torneio, com apenas um ponto somado em 12 possíveis. Um triunfo sobre o Palmeiras seria marcante, pois permitiria o fim do jejum sem resultados positivos sobre o Alviverde, que já ultrapassa os dez anos. Além disso, uma vitória pode dar a chance do Cruz-Maltino escapar do Z4.

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