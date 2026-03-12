Fluminense tem dois jogadores pendurados para o duelo diante do Remo no Brasileiro

O Fluminense ligou o sinal de alerta para evitar novas baixas nas próximas rodadas. A princípio, a preocupação recai sobre o volante Nonato e o zagueiro Juan Freytes, que acumulam dois cartões amarelos na competição.

Consequentemente, se a arbitragem punir a dupla novamente, ambos perderão o confronto contra o Athletico-PR, marcado para este domingo (15), às 16h, no Maracanã. Enquanto isso, o Tricolor foca suas energias no desafio imediato. A equipe encara o Remo na noite desta quinta-feira (12), a partir das 19h (horário de Brasília). Vale destacar que o duelo, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, acontece no Estádio Mangueirão, em Belém.

Apesar do favoritismo, o técnico Luis Zubeldía enfrenta problemas para escalar o time titular longe de casa. Isso porque o treinador argentino não terá três peças importantes à disposição.

Fluminense com desfalques

O volante Bernal segue no departamento médico devido a uma lesão, Já Ganso foi poupado pela comissão técnica para realizar um controle de carga física. Para completar, Cano continua fora da lista de relacionados por questões físicas.

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Por fim, o Fluminense tenta superar essas ausências para manter a consistência no torneio e evitar que a lista de desfalques cresça ainda mais para o jogo de domingo.

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