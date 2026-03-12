Remo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Remo e Fluminense duelam nesta quinta-feira (12), às 19h (horário de Brasília), no Mangueirão, pela quinta rodada desta edição do Brasileiro. Enquanto o Leão busca o primeiro triunfo na Série A, o Tricolor tenta encostar no pelotão de frente da tabela, na belíssima Belém do Pará.

A Voz do Esporte não marca bobeira e inicia a transmissão, ao vivo, às 17h30. Christian Rafael assume o microfone da narração com seu talento indiscutível. João Miguel Lotufo garante os comentários pertinentes do embate. Já Vanderlei Lima assume a camisa 10 das reportagens.

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