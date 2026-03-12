Vasco x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Em um duelo de opostos na tabela, Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (12/3), às 19h30, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vive um momento mágico, já que venceu o Campeonato Paulista no último final de semana e lidera o Brasileirão. Já o Cruz-Maltino amarga a lanterna da competição e precisa dar um resultado de imediato para sua torcida para apagar o incêndio.

A Voz do Esporte não perde tempo e inicia a transmissão, ao vivo, às 18h. Diego Mazur narra o clássico com o auxílio luxuoso de Kelvin Lucas nos comentários e do intrépido Will Ferreira nas reportagens.

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