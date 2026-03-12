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Jemmes celebra rápida ascensão no Fluminense apesar de revés no Estadual

Jemmes celebra rápida ascensão no Fluminense apesar de revés no Estadual
Jemmes celebra rápida ascensão no Fluminense apesar de revés no Estadual -

O zagueiro Jemmes desfaz qualquer dúvida sobre sua contratação. Desta maneira, ele se estabeleceu, em tempo recorde, como o novo pilar defensivo do Fluminense em 2026. Embora tenha chegado do Mirassol sob o olhar cauteloso, o defensor atropelou as expectativas e tomou conta da posição entre os titulares de forma incontestável.

Nesse sentido, o atleta utilizou os microfones da FluTV para analisar seu atual momento no clube. Ainda que o vice-campeonato carioca tenha deixado um gosto amargo no elenco, Jemmes optou por enfatizar seu crescimento individual e a recepção calorosa que encontrou nas Laranjeiras.

“Muito feliz com esse reconhecimento, é muito bom e muito importante pra minha carreira. É claro que não é o início como a gente gostaria, né, que a gente gostaria da taça, mas é como eu disse no começo, a confiança da comissão, de todos os estafe e dos jogadores fez com que eu me sentisse bem em campo”, pontuou o zagueiro.

Absoluto no Fluminense

A ascensão do jogador começou ainda nas rodadas iniciais do Estadual. Na ocasião, o Fluminense utilizava uma formação alternativa, cenário que Jemmes aproveitou para demonstrar segurança e regularidade. Os números comprovam a rápida adaptação: o defensor soma 10 partidas oficiais pelo clube e ostenta a marca de ter iniciado todos os confrontos entre os titulares.

LEIA MAIS: Fluminense tem dois jogadores pendurados para o duelo diante do Remo no Brasileiro

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (12) para enfrentar o Remo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Mangueirão, em Belém, às 19h (horário de Brasília).

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