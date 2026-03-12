Jemmes celebra rápida ascensão no Fluminense apesar de revés no Estadual

O zagueiro Jemmes desfaz qualquer dúvida sobre sua contratação. Desta maneira, ele se estabeleceu, em tempo recorde, como o novo pilar defensivo do Fluminense em 2026. Embora tenha chegado do Mirassol sob o olhar cauteloso, o defensor atropelou as expectativas e tomou conta da posição entre os titulares de forma incontestável.

Nesse sentido, o atleta utilizou os microfones da FluTV para analisar seu atual momento no clube. Ainda que o vice-campeonato carioca tenha deixado um gosto amargo no elenco, Jemmes optou por enfatizar seu crescimento individual e a recepção calorosa que encontrou nas Laranjeiras.

“Muito feliz com esse reconhecimento, é muito bom e muito importante pra minha carreira. É claro que não é o início como a gente gostaria, né, que a gente gostaria da taça, mas é como eu disse no começo, a confiança da comissão, de todos os estafe e dos jogadores fez com que eu me sentisse bem em campo”, pontuou o zagueiro.

Absoluto no Fluminense

A ascensão do jogador começou ainda nas rodadas iniciais do Estadual. Na ocasião, o Fluminense utilizava uma formação alternativa, cenário que Jemmes aproveitou para demonstrar segurança e regularidade. Os números comprovam a rápida adaptação: o defensor soma 10 partidas oficiais pelo clube e ostenta a marca de ter iniciado todos os confrontos entre os titulares.

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O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (12) para enfrentar o Remo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Mangueirão, em Belém, às 19h (horário de Brasília).

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