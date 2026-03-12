Campeão da Copinha renova contrato com o Cruzeiro

Um dos destaques na campanha vitoriosa da Copinha em 2026, o meia Alessandro, de 18 anos, renovou contrato com o Cruzeiro. O jogador do sub-20 celeste estendeu seu vínculo com a Raposa até dezembro de 2028.

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Alessandro não fez gols na campanha da Copinha em nove jogos disputados, mas fez boa dupla com Eduardo Pape, convocado para o Sul-Americano Sub-17. No Brasileiro da categoria, o meia disputou três partidas.

Revelado pelo Resende-RJ, Alessandro chegou à Raposa em 2023 para compor o elenco do Sub-17.

O Cruzeiro conquistou a Copinha em 2026 ao bater o São Paulo por 2 a 1, na grande final da competição, em jogo realizado no Pacaembu. Os gols foram marcados pelos laterais William e Gustavinho.

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