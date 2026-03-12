Lucas Paquetá achou posição no Flamengo? Jardim analisa

A atuação de Lucas Paquetá diante do Cruzeiro, na última quarta-feira (11/3), rendeu elogios ao camisa 20 do Flamengo, sendo considerada a melhor em jogos de alto nível desde seu retorno, em fevereiro. Polivalente, o craque foi um dos assuntos abordados pelo técnico Leonardo Jardim após a vitória por 2 a 0, no Maracanã.

Meia de origem, Paquetá acostumou-se a jogar em vários setores do campo, como o lado direito. Mas, para Jardim, apesar de ter escalado o jogador aberto pela direita num 4-2-3-1, ele não é ponta. O próprio explica.

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“Acho que ele pode fazer três posições na equipe: segundo volante, um meia mais ofensivo e um meia pela direita. Tínhamos que preparar um cenário porque ele não é um ponta, ele é um meia. O cenário que preparamos para hoje (quarta), se vocês repararem, era sempre de uma construção com o Erick (Pulgar) ou do zagueiro pela direita (Léo Ortiz); o ponta esticava para fazer o corredor, que era o (Emerson) Royal, e ele aparecia entrelinhas, que é o jogo dele”, afirmou.

Mapa de calor mostra área de atuação de Paquetá

Pelo mapa de calor disponível no “Sofascore”, aplicativo de estatítiscas de futebol, a fala de Jardim é certeira. O movimento de Paquetá começa pela direita próximo à linha lateral, mas o “epicentro” de sua participação (mancha mais vermelha) mostra que o local em que mais pegou na bola foi numa área interior do campo.

“O meu trabalho como treinador também é proporcionar aos jogadores um bom posicionamento para que eles consigam impulsionar suas características. O Paquetá não é um ponta. Se for para jogar com um ponta, melhor jogar com o Plata ou o Carrascal, se bem que o Carrascal também não é um ponta (risos). Por isso, tínhamos a preocupação de colocar os jogadores na sua melhor posição para impulsionar. Engraçado que uma das primeiras coisas em disseram é que “o Paquetá pelo lado direito não funciona”. Eu disso “pronto, vamos ver””, desafiou.

“Melhor jogo”, diz técnico do Flamengo

Com a nota 7,8, Paquetá recebeu uma de suas melhores avaliações desde o retorno. Antes, brilhara nas goleadas de 7 a 1 e 8 a 0 sobre Sampaio Corrêa e Madureira, respectivamente, pelo Campeonato Carioca. Nas quartas, fez um dos gols que eliminou o Botafogo, recebendo 7,9 no aplicativo. Para Jardim, porém, a partida contra o Cruzeiro ainda foi a melhor do craque. E ainda dá para melhorar.

“Foi o melhor jogo, mas eu acredito numa evolução dele porque ele ainda tem muito mais para dar. Eu falei isso para ele. Eu conheço o jogador, ele precisa de mais tempo porque vai ser uma temporada mais cheia para ele, vai ser uma temporada de um ano e meio”, finalizou.

Desde que voltou, sendo a contratação mais cara da história do futebol brasileiro (cerca de R$ 263 milhões junto ao West Ham, da Inglaterra), Paquetá já tem 12 jogos e três gols marcados. Ainda busca, no entanto, sua primeira assistência nesta segunda passagem pelo Flamengo.

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