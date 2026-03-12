Inter vive pior início de sua história pelo Brasileirão após derrota para o Atlético

A derrota do Internacional diante do Atlético aprofundou um cenário preocupante para o clube no Campeonato Brasileiro. Após as primeiras cinco rodadas, o colorado somou apenas dois pontos e ainda não venceu na competição, configurando o pior início do clube na era dos pontos corridos, que começou em 2003.

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Com a última derrota na quarta (15), a situação é mais delicada, já que o Internacional acumula apenas dois empates e três derrotas. O aproveitamento de 13,3% evidencia um início abaixo do esperado e distante das projeções feitas para a temporada. O cenário lembra um momento difícil vivido pelo clube em 1990. No geral, o colorado teve quatro vitórias, sete empates e oito derrotas no campeonato e terminou em 15º com 15 pontos, escapando do rebaixamento para a Série B por uma diferença no saldo de gols.

Pressão aumenta para Pezzolano

Agora, em 2026, apesar das diferenças de contexto, os problemas se repetem em campo: o time cria oportunidades ofensivas, mas a baixa eficiência nas finalizações continua impedindo resultados melhores. Assim, o trabalho do técnico Paulo Pezzolano passa a ser cada vez mais questionado pela torcida.

O treinador, ao refletir, reconheceu as dificuldades após a derrota e destacou que o time precisa transformar as oportunidades criadas em gols para mudar o panorama da temporada:

“É um momento complicado. O time cria, tenta até o final, mas precisamos ser mais efetivos. Temos de fazer os gols e começar a ganhar”, afirmou o treinador após a partida.

Pezzolano, entretanto, ressaltou que pretende intensificar o trabalho nos próximos dias para buscar uma reação rápida na competição. Segundo ele, a equipe precisa recuperar confiança e eficiência para evitar que o início ruim comprometa o restante da campanha. A chance imediata de reação será no próximo compromisso pelo Brasileirão.

O Internacional voltará a campo no domingo (15), às 16h, quando enfrentará o Bahia, no Beira-Rio, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão. A partida pode representar um ponto de virada ou ampliar ainda mais a pressão sobre o clube.

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