São Paulo x Chapecoense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (12/3), às 20h, no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o segundo colocado da competição e busca a liderança em caso de vitória e tropeço do rival Palmeiras. Já o time catarinense está na nona posição e tenta juntar os cacos após o vice-campeonato estadual para o Barra.

A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes da partida e inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 18h30. A equipe, aliás, estará no Morumbis com: Cesar Tavares na narração, Diogo Martin nos comentários e Guto Monte Ablas nas reportagens.

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