Allan, sobre protestos da torcida do Corinthians: “Se não quiser críticas, vai para Arábia”

A torcida do Corinthians não perdoou a derrota para o Coritiba por 2 a 0, na Neo Química Arena, na última quarta-feira (11), e vaiou o time. Titular na partida, o volante Allan disse entender o descontentamento dos torcedores.

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“Se a gente não quiser críticas, tem que jogar na Arábia, em Dubai, tem que ir para longe. Para estar no Corinthians a gente sabe da cobrança. A torcida fez a parte dela. O estádio estava lindo, e a gente queria dar um resultado positivo para eles”, declarou o jogador.

Logo após o apito final do árbitro, a torcida do Timão protestou contra a fase da equipe ainda nas arquibancadas da Neo Química Arena. Cânticos de “ou joga por amor ou joga por terror” e “honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa” foram entoados no estádio.

Com a derrota para o Coritiba, o time comandado por Dorival Júnior amargou o quarto jogo seguido sem vitórias, com dois empates e duas derrotas. Assim, despencou na tabela do Brasileirão até a oitava colocação, podendo perder ainda mais posições. Aliás, desperdiçou a chance de igualar a pontuação dos líderes da competição.

Agora, o Corinthians volta a campo no próximo domingo (15), às 16h (de Brasília), no clássico diante do Santos, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, encara pega a Chapecoense, na Arena Condá, e o Flamengo, na Arena.

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