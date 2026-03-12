Grêmio x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Grêmio e o RB Bragantino voltam a campo nesta quinta-feira (12), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além disso, o confronto marca um momento distinto para as duas equipes na temporada.

A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra, com o suporte de Thiago Hugolini nos comentários e Júnior Azevedo nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.