Reestreia de Renato Gaúcho no Vasco será em reencontro com Abel Ferreira

A reestreia de Renato Gaúcho no comando do Vasco ganhou uma importância maior porque representará o reencontro entre dois treinadores que disputaram a decisão da Libertadores de 2021. Quatro anos depois, o novo duelo entre os profissionais ocorrerá em um clássico entre Vasco e Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a partida ocorre nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário.

Após o comandante português vencer o companheiro de profissão na final entre Palmeiras e Flamengo, no fim de 2021, neste ano Abel isolou-se como o treinador mais vitorioso da história do Alviverde. Com os resultados, ele ganhou maior importância internamente no clube. Simultaneamente, ele se consolidou gradativamente no comando da equipe paulista e continua como técnico até os dias atuais.

Por outro lado, Renato Gaúcho teve experiências por outros clubes a partir da sua saída do Rubro-Negro, já que somou trabalhos por Grêmio, Fluminense e agora pelo Vasco. Depois dx’a derrota da Libertadores de 2021 e sua saída do cargo, o técnico retornou ao Grêmio em setembro de 2022, permaneceu até o término de 2024. Neste intervalo, ele liderou o ilustre centroavante uruguaio Luis Suárez, conquistou o bicampeonato gaúcho e o vice-campeonato brasileiro.

Encontro de Renato Gaúcho e Abel Ferreira

Em 2025, o profissional optou em retornar ao Fluminense e conduziu o time a uma campanha de destaque no Mundial de Clubes. Isso porque o Tricolor das Laranjeiras alcançou as semifinais do torneio, mas se despediu após derrota para o Chelsea. Os Blues também eliminaram o Verdão e venceram a decisão do torneio contra o PSG.

Nessa mesma época, Renato Gaúcho e Abel Ferreira trocaram gentilezas. O português já havia admitido que gostava do estilo do companheiro devido às opiniões fortes. No decorrer do Mundial de Clubes, ele relatou que já o presenteou com um dos seus vinhos e aguarda um convite para jogar futevôlei com ele no Rio.

“Espero que um dia ele me convide para jogar futebol com ele em Copacabana quando estiver de férias. Não sou tão bom quanto ele, meu peito é duro e não consigo fazer aquilo, ele terá que me ensinar”, frisou o português.

Posteriormente à queda do Fluminense na edição passada da Sul-Americana, Renato pediu demissão do cargo e aguardou uma nova oportunidade até o começo de março de 2026. Já seu companheiro de profissão sofreu com desempenhos irregulares de seu time, porém teve êxito em se manter no cargo.

A partir da conquista da Libertadores em 2021, Abel empilhou quatro títulos do Campeonato Paulista, dois Brasileiros, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. A única temporada sem conquistas foi a passada, quando o português acumulou três vices. Já em 2026, ele voltou a vencer o Estadual. A propósito, a sua maior ambição é voltar a levantar algum dos maiores títulos do país. Já o de Renato Gaúcho é fazer o Vasco reagir no Campeonato Brasileiro.

Disputa acirrada

Em seguida à decisão da Libertadores em 2021, os dois técnicos somaram cinco confrontos, com dois resultados positivos para cada um deles e um empate. Ambos também se notabilizam por serem os profissionais com mais triunfos no futebol local na última década. No caso, 282 vitórias para Renato e 237 para Abel.

No geral, os dois já se enfrentaram em dez oportunidades, e o treinador português soma mais resultados favoráveis, com seis vitórias, dois empates e dois resultados positivos para Renato. Além disso, com o Palmeiras, Abel Ferreira conquistou dois troféus sobre o companheiro de profissão.

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