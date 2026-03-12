Flamengo informa fratura na mão de Paquetá

O meia Lucas Paquetá sofreu uma fratura na mão direita, mas não ficará impedido de jogar pelo Flamengo. Segundo o próprio clube anunciou nesta quinta-feira (12/2), o camisa 20 passou por exame de imagem nesta manhã, no CT Ninho do Urubu, que constatou fratura no quarto metacarpo da mão direita.

Dessa forma, o jogador utilizará uma imobilização na região, sem necessitar de intervenção cirúrgica. Assim, essa espécie de “estagnação” do local atingido permitirá que ele siga treinando sem limitações.

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Com isso, Paquetá deve seguir à disposição de Leonardo Jardim para o próximo compromisso do Flamengo. Será no sábado (14/3), quando o Rubro-Negro encara o Botafogo, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão.

Paquetá, inclusive, recebeu elogios após a boa atuação na última quarta-feira (11/3), contra o Cruzeiro. Foi neste jogo, aliás, que sofreu a lesão na mão direita. Após o prélio, o técnico Leonardo Jardim rasgou elogios ao ex-jogador do West Ham, falando sobre a posição que vai utilizá-lo. Clique aqui e veja.

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