Ligas Europeias cobram mudanças na governança da Fifa e criticam calendário

As Ligas Europeias solicitaram, nesta quinta-feira (12), mudanças na forma como o futebol mundial é administrado pela Fifa. Durante a 52ª Assembleia Geral da entidade, os representantes defenderam uma gestão mais participativa e uma revisão no modelo de distribuição das receitas internacionais. O objetivo é preservar o equilíbrio das competições nacionais e garantir que as ligas tenham voz nas decisões sobre o calendário global.

LEIA MAIS: Bernabéu surge como favorito para receber a Finalíssima entre Argentina e Espanha

O presidente da organização, Claudius Schäfer, demonstrou preocupação com o crescimento das competições internacionais. De acordo com ele, a ampliação do calendário pode acabar prejudicando diretamente os campeonatos domésticos.

Além disso, Schäfer também criticou a forma como os recursos são distribuídos atualmente. Dessa maneira, para o dirigente, o sistema beneficia apenas um grupo restrito de clubes, o que enfraquece financeiramente as ligas nacionais e reduz o valor das competições locais.

“Em qualquer esporte, a imprevisibilidade dos resultados é um dos elementos mais importantes. Precisamos preservar esse equilíbrio”, afirmou.

A associação também voltou a cobrar participação nas decisões da entidade máxima do futebol. Dessa maneira, ao lado do FIFPro, as ligas apresentaram uma queixa contra a Fifa por suposto abuso de poder.

De acordo com Schäfer, muitas decisões sobre o calendário internacional e a expansão de torneios são tomadas sem a presença das ligas ou dos jogadores nas discussões.

“Hoje a Fifa ainda pode tomar decisões unilaterais que impactam todo o futebol, sem dividir a responsabilidade pelas consequências”, criticou.

The 52nd European Leagues General Assembly is underway in Sofia! ⚽ Member leagues kicked off the day with strategic seminars on balancing international & domestic competitions, followed by a workshop showcasing inspiring league development projects. Exciting sessions ahead as… pic.twitter.com/oGBrj8LlyA — European Leagues (@EuropeanLeagues) March 11, 2026

Outros assuntos discutidos na Assembleia Geral das Ligas Europeias

Durante a reunião, que contou com representantes de 35 ligas europeias, também teve um plano estratégico aprovado para o período de 2026 a 2027. Entre as prioridades estão o combate à pirataria de transmissões, o fortalecimento do diálogo entre as partes envolvidas no futebol e a defesa do modelo esportivo europeu diante da crescente desigualdade financeira entre clubes.

Por fim, outro ponto importante aprovado no encontro foi uma mudança no estatuto da organização. Isto porque, pela primeira vez, ligas femininas poderão participar do Conselho de Administração, garantindo maior representação do futebol feminino nas decisões estratégicas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.