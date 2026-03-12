Torcida do Atlético-MG está entre as mais afetadas por derrotas, aponta estudo

O público de 10.132 torcedores na vitória do Atlético-MG sobre o Internacional marcou o menor registro da história da Arena MRV, inaugurada em abril de 2023. A baixa presença nas arquibancadas, porém, não surpreende diante do momento irregular vivido pela equipe na temporada.

Um levantamento realizado pelo Bolavip Brasil indica que a torcida atleticana está entre as que mais reagem ao desempenho do time quando decidem ir ao estádio. Aliás, segundo o estudo, apenas os torcedores de Grêmio e Fluminense apresentam comportamento mais sensível aos resultados da equipe.

Para chegar à conclusão, o levantamento analisou 839 partidas do Campeonato Brasileiro Série A disputadas entre a primeira rodada de 2022 e a 30ª rodada de 2025.

Aliás, foram avaliados os índices de ocupação dos estádios de 14 clubes da Série A: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.

Além disso, a metodologia comparou três cenários: média de ocupação após vitórias, média após empates e média após derrotas.

As torcidas consideradas mais suscetíveis à má fase foram aquelas cuja presença no estádio variou mais de acordo com o resultado da partida anterior. Por fim, vale lembrar que jogos em que os clubes atuaram como mandantes fora de suas cidades foram desconsiderados.

Queda significativa após derrotas

No caso do Atlético-MG, o estudo aponta uma diferença clara na presença do torcedor dependendo do momento da equipe. Quando o time vence a partida anterior, a taxa média de ocupação do estádio chega a 68,2%. Em contrapartida, quando o Galo retorna ao estádio após uma derrota, esse número cai para 53,7%.

A diferença representa queda de 14 pontos percentuais, índice bem acima da média geral dos clubes analisados, que foi de 6,6 pontos percentuais.

Como a Arena MRV passou a ser utilizada apenas a partir de 2023, o estudo também considerou jogos em que o Atlético-MG atuou como mandante no Mineirão e no Estádio Independência.

Momento do Atlético ajuda a explicar público baixo

Para o confronto contra o Internacional, o Atlético-MG atravessava um momento complicado. A equipe vinha de duas derrotas e dois empates em 2026, em partidas válidas pelo Brasileirão e pelo Campeonato Mineiro.

A sequência negativa, somada ao comportamento identificado no estudo, ajuda a explicar o público reduzido na Arena MRV. Além disso, a chuva em Belo Horizonte no horário da partida também contribuiu para afastar parte dos torcedores.

Torcidas mais sensíveis a derrotas

O levantamento também elaborou um ranking com as torcidas cuja presença no estádio mais varia após resultados negativos:

1 – Fluminense: 23,06% de sensibilidade a derrotas

2 – Grêmio: 23,03%

3 – Atlético Mineiro: 17%

4 – São Paulo: 15,9%

5 – Fortaleza: 13,3%

6 – Flamengo: 8,7%

7 – Internacional: 7,8%

8 – Santos: 6,2%

9 – Bahia: 5,9%

10 – Botafogo: 5,3%

11 – Palmeiras: 4,8%

12 – Vasco: 4,3%

13 – Cruzeiro: -0,4%

14 – Corinthians: -0,8%

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