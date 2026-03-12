Vini Jr, Gabriel Jesus e mais: os artilheiros brasileiros na Champions League

Às vésperas da convocação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo, a ser anunciada na próxima segunda (16/3) por Carlo Ancelotti, a rodada das oitavas de final da Champions League, que terá os jogos da volta a partir da próxima semana, ganha contornos decisivos para muitos dos jogadores brasileiros que ainda seguem no torneio.

Entre os brasileiros que ainda disputam a atual edição, Vini Jr., Gabriel Jesus e Raphinha são os que somam mais gols na competição e seguem na briga pela artilharia histórica.

Os artilheiros

Na primeira colocação do ranking, Vini Jr. soma 32 gols na competição e é o segundo brasileiro com mais bolas na rede em toda a história do torneio, atrás somente de Neymar, que soma 43 gols. Na atual edição, o atacante do Real Madrid marcou três vezes e, entre os brasileiros, só fica atrás de Gabriel Martinelli (6) e Igor Paixão (4).

Em segundo lugar neste ranking, Gabriel Jesus tem 26 gols na competição. O atacante do Arsenal, inclusive, tem a melhor média de gols por partida entre os principais brasileiros com mais gols no torneio, com 26 bolas na rede em 55 partidas (0,47 por jogo), além de ser o quinto brasileiro com mais gols na competição, em toda a história.

Outro dos que se destaca na artilharia histórica é Raphinha, que soma 17 bolas na rede em 32 partidas na Champions League. Assim, o coloca na 15ª colocação no ranking histórico de brasileiros com mais gols na história da competição. Cotado inclusive para a disputa de melhor do mundo na última temporada, o atacante é uma das principais soluções ofensivas do Barcelona. Além disso, é um dos nomes que gera grande expectativa em torno da presença na Copa do Mundo deste ano.

Na sequência, o zagueiro Marquinhos aparece na quarta colocação. Campeão da competição em 2025, o defensor soma 11 gols em 116 jogos de Champions League. Por fim, Gabriel Martinelli destaca-se com 10 gols em 27 partidas jogadas no torneio. Neste ano, o atacante faz sua melhor participação, com 6 bolas na redes até o momento – é o brasileiro com mais gols na atual edição.

Os brasileiros com mais gols na Champions League

1. Vini Jr. – 32 gols

2. Gabriel Jesus – 26 gols

3. Raphinha – 17 gols

4. Marquinhos – 11 gols

5. Gabriel Martinelli – 10 gols

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