Em duelo italiano, Roma empata com o Bologna pela Liga Europa

No único duelo entre times do mesmo país nas oitavas da Liga Europa, Bologna e Roma ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (12/3). Jogando no estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, o time da casa até atuou melhor, saindo na frente. Mas a equipe da capital, guerreira, chegou à igualdade, deixando tudo em aberto para o jogo da volta.

O duelo decisivo, que ocorre no Olímpico de Roma, será na próxima quinta (19/3), às 17h (de Brasília). Como houve empate na ida, a vaga ficará para quem vencer a partida. Caso haja nova igualdade, a decisão sairá na prorrogação ou nos pênaltis. E, quem avançar, enfrenta o vencedor de Lille (FRA) e Aston Villa (ING). Na ida, vitória dos ingleses, na França, por 1 a 0.

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Ficou para a volta

Muito bem treinado por Vincenzo Italiano, o Bologna foi quem mais mereceu abrir o placar no primeiro tempo, ainda que não o tenha feito. O tento, aliás, só saiu no começo da etapa final, com Bernardeschi. Mas 99% do gol foi de Rowe, que fez verdadeiro carnaval na defesa da Roma antes de passar com açúcar para o companheiro, que mandou no ângulo. Golaço no Dall’Ara.

A Roma, mesmo sem ser brilhante, chegou ao empate aos 27′. João Mário vacilou no domínio e perdeu a bola para Pellegrini. Ele enfiou para Malen, que deixou Lucumí sentado e só rolou para o próprio Pellegrini mandar para o gol vazio, deixando tudo igual. A virada quase saiu três minutos depois. Malen deu caneta espetacular em João Mário e chutou para o gol vazio. A bola, no entanto, bateu em dois defensores antes de acertar o pé da trave. O Bologna, no fim do jogo, também mandou no poste após falha de Svilar. Mas ficou tudo para Roma.

Próximos passos

Antes da volta, marcada para a próxima quinta-feira, às 17h, no Olímpico de Roma, os times têm compromisso pelo Campeonato Italiano. Enquanto o Bologna encara o Sassuolo, no domingo (15/3), às 11h, a Roma pega o Como no mesmo dia, mas às 14h. Ambos os jogos são fora de casa e valem pela 29ª rodada da Serie A.

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