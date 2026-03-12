Porto vence Stuttgart fora de casa e abre vantagem nas oitavas da Liga Europa

No primeiro duelo das oitavas de final da Liga Europa 2025/26, o Porto venceu o Stuttgart por 2 a 1, nesta quinta-feira (12), na Mercedes-Benz Arena, na Alemanha, e garantiu uma excelente vantagem para o jogo da volta. Em um grande primeiro tempo, o Dragão balançou a rede com gols de Terem Moffi e Rodrigo Mora, enquanto os donos da casa diminuíram com Deniz Undav antes do intervalo.

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Dessa maneira, a decisão da vaga para as quartas de final da Liga Europa ficará para a partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira (19), no Estádio do Dragão, em Portugal.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo cheio de emoção e com três gols na Alemanha. O Porto abriu boa vantagem após marcar duas vezes em sequência, aos 22 e aos 27 minutos. Os gols foram anotados por Terem Moffi e Rodrigo Mora, pouco depois de William Gomes acertar a trave. O Stuttgart reagiu ainda antes do intervalo e diminuiu aos 40 minutos, com gol de Deniz Undav.

A segunda etapa foi equilibrada, porém com menos chances claras de gol. O Stuttgart chegou a balançar a rede, mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR por impedimento no lance. Dessa maneira, o Porto conseguiu segurar o placar e leva a vantagem do empate para o jogo da volta.

Jogos das oitavas de final da Liga Europa 2025/26

Quinta-feira (12/3)

Stuttgart 1×2 Porto

Bologna 1×1 Roma

Panathinaikos 1×0 Betis

Lille 0x1 Aston Villa

Nottingham Forest x Midtjylland – 17h

Racing Genk x Freiburg – 17h

Ferencváros x Braga – 17h

Celta de Vigo – 17h

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