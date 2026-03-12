Trump libera entrada do Irã para a Copa do Mundo, mas alerta: “Não é apropriado”

Donald Trump recebeu um questionamento, nesta quinta-feira (12), sobre a desistência do Irã em disputar a Copa do Mundo nos próximos meses. O presidente dos Estados Unidos, um dos três territórios que sediará o Mundial ao lado de Canadá e México, não impediu a entrada dos árabes. Na verdade, o líder político do país assegurou que haverá uma receptividade positiva em solo norte-americano. Apesar disso, ele sugeriu que para manter o seu bem-estar, o ideal seja a ausência dos iranianos no principal campeonato de seleções do mundo.

“A seleção iraniana de futebol é bem-vinda à Copa do Mundo, mas, sinceramente, não acho apropriado que eles estejam lá, considerando a segurança e as próprias vidas dos participantes. Agradeço a atenção dispensado a este assunto!”, esclareceu Trump através das redes sociais.

Irã perto de abandonar a Copa

Inclusive, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Doyanmali destacou que a seleção iraniana de futebol não deve disputar a Copa do Mundo. Especialmente pela ocorrência da guerra no Oriente Médio.

“Dado que este governo corrupto (os EUA) assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo”, disse, em entrevista à TV estatal iraniana. “Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma”, justificou o político.

Já em compromisso pela Copa do Mundo, o Irã terá jogos pelo Grupo G em cidades do Estados Unidos. Os árabes encarariam a Nova Zelândia e a Bélgica, na cidade de Inglewood, na Califórnia, nos dias 15 e 21 de junho, respectivamente. Na sequência, a possível última partida da fase de grupos seria contra o Egito, em Seattle, no dia 26 de junho.

Possível punição por abandonar a Copa do Mundo

A Fifa estruturou um regulamento para a Copa do Mundo em que exige o pagamento de sanção mínima de 250 mil francos suíços (pouco mais de R$ 1,6 milhão na cotação atual) para a seleção que conquistou a vaga e decidiu não disputar o torneio. Se o Irã sinalizar que realmente desistiu de jogar o Mundial, a entidade máxima do futebol mundial conta com algumas possibilidades.

No caso, excluir o Irã do Grupo G da Copa do Mundo e manter a chave composta somente por Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Outra alternativa é convidar outro país para ocupar a lacuna, que ficou vaga. Emirados Árabes Unidos e Iraque são seleções nacionais também do Oriente Médio que avançaram até as últimas etapas das Eliminatórias. Portanto, por este requisito, os dois países são um dos favoritos a ganharem a classificação com a saída do Irã e adição de um novo país.

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