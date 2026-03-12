Palmeiras x Corinthians, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Corinthians fazem um dérbi repleto de rivalidade nesta sexta-feira (13/3), às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Palestrinas está na liderança da competição, com seis pontos somados e com melhor saldo que o vice, Flamengo. Já as Brabas estão na quinta posição, com quatro pontos e tenta subir ainda mais na classificação.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians

A partida terá transmissão do SporTV e da GE TV.

Como chega o Palmeiras