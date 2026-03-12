Palmeiras x Corinthians, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Corinthians fazem um dérbi repleto de rivalidade nesta sexta-feira (13/3), às 21h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Palestrinas está na liderança da competição, com seis pontos somados e com melhor saldo que o vice, Flamengo. Já as Brabas estão na quinta posição, com quatro pontos e tenta subir ainda mais na classificação.
Onde assistir Palmeiras x Corinthians
A partida terá transmissão do SporTV e da GE TV.
Como chega o Palmeiras
As Palestrinas estão na primeira colocação do Brasileirão com seis pontos conquistados e vem de vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Os gols do Verdão foram marcados por Brena Carolina e Bia Zaneratto. Agora, o Palmeiras busca vencer seu maior rival para seguir na liderança. Aliás, vale lembrar que ambas as equipes se enfrentaram na Supercopa Feminina do Brasil e o Alviverde levou a melhor nos pênaltis.
Como chega o Corinthians
O Corinthians entra em campo buscando melhorar sua posição na classificação. A equipe ocupa atualmente a quinta colocação na tabela, com quatro pontos conquistados. Na rodada anterior, o time empatou em 2 a 2 com o Fluminense, mas deixou um gosto de derrota, já que as Brabas tomaram um gol das cariocas no último minuto do jogo. Além disso, é a chance do Timão dar o troco da Supercopa do Brasil Feminina, onde perdeu nos pênaltis para o Palmeiras. Por fim, o destaque fica por conta da treinadora Emily Lima, que vai fazer seu primeiro jogo no comando do Alvinegro.
PALMEIRAS X CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro Feminino– 3ª rodada
Data e horário: 13/3/2026 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
PALMEIRAS: Kate Tapia; Rhayanna, Poliana, Pati Maldaner, Fê Palermo; Brena, Ingryd Lima, Andressinha; Tainá Maranhão, Bia Zaneratto e Raíssa Bahia. Técnico: Rosana Augusto.
CORINTHIANS: Lelê; Tamires, Leticia Teles, Thais Ferreira, Gi Fernandes; Duda Sampaio, Ana Vitória, Andressa Alves, Gabi Zanotti; Belen Aquino e Jhonson. Técnico: Emily Lima.
Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)
Assistentes:Leandra Aires Cossette (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP)
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