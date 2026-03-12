Com Pezzolano suspenso, quem comandará o Inter diante do Bahia?

No próximo domingo (15), o Inter tenta a recuperação no Campeonato Brasileiro diante do Bahia, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado terá um desfalque no banco de reservas para o duelo diante do Tricolor. Afinal, o técnico Paulo Pezzolano levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Atlético e cumprirá suspensão automática.

O treinador acabou punido pelo árbitro por reclamação e ficará fora da área técnica. O zagueiro Mercado e o meio-campista Paulinho também estavam pendurados, mas passaram ilesos e enfrentam o Bahia. Já Bernabei, com o cartão levado diante do Galo, entra para a lista.

Mas, sem Pezzolano, quem comandará o Inter na beira do campo? Agora, o Colorado terá que definir o substituto do uruguaio. Esteban Conde e Pablo Fernández “disputam” o lugar do comandante.

A equipe terá que resolver também a pendência em relação a Kayky, que pertence ao Tricolor. Para escalá-lo, o Inter precisará pagar uma multa, algo que não deve ocorrer devido à situação financeira do clube. Por outro lado, Matheus Bahia assinou em definitivo e está liberado.

Após cinco rodadas, o Inter busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a 18ª colocação, dentro da zona do rebaixamento, com apenas dois pontos em 15 possíveis. O aproveitamento é de modestos 13,33%.

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