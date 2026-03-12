Flamengo já tem pendurado no Brasileirão? Saiba

O Flamengo já tem um jogador pendurado para lidar no Brasileirão. Neste sábado (14/3), quando entrar em campo contra o Botafogo, o técnico Leonardo Jardim deverá começar a pensar nas suspensões na competição, visto que um de seus defensores já começa a correr tal risco.

Trata-se de Léo Pereira. Amarelado contra o Cruzeiro, o zagueiro já recebera sanção na última partida do Fla no torneio, em fevereiro, no 2 a 1 sobre o Vitória, no Barradão. Dessa forma, surge pendurado para o duelo contra o Botafogo, podendo virar ausência na partida seguinte (contra o Remo) caso receba nova sanção.

Comedido em 2025 no que tange amarelos, o Flamengo foi apenas o 17º que mais recebeu cartões na edição passada – conquistada pelo Fla, aliás. Com 80 amarelos em 38 rodadas, obteve média de 2,1 por jogo. Agora, em 2026, já aparece na oitava posição, com dez em quatro partidas (2,5 p/j).

Além de Léo Pereira, outros oito jogadores levaram cartão em 2026. Na defesa, Varela e Alex Sandro. O meio tem De la Cruz, Paquetá, Pulgar e Evertton Araújo. Por fim, os atacantes Samuel Lino e Cebolinha também já receberam amarelo, finalizando a lista.

Confira os amarelados do Flamengo no Brasileirão 2026

• Léo Pereira – 2 (pendurado)

• Samuel Lino, Nicolás De La Cruz, Paquetá, Varela, Cebolinha, Alex Sandro, Evertton Araújo e Pulgar – 1



