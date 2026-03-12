Claudinho deixa o Catar com familiares por questões pessoais; entenda

O meio-campista brasileiro Claudinho deixou o Catar com sua família, na última quarta-feira (11). O Al-Sadd emitiu um comunicado e citou que os motivos para o jogador sair do país foram por questões pessoais. Apesar da atitude, o clube catari ressaltou que o contrato com o atleta segue vigente e aguarda o seu retorno rapidamente.

Claudinho passou a defender o Al-Sadd há pouco mais de um ano. Anteriormente, ele defendia o Zenit, da Rússia, e ficou perto de retornar ao Brasil para defender o Palmeiras. Como não houve desfecho positivo nas negociações, ele causou incômodo internamente no Alviverde, pois desistiu da transferência para o clube paulista e acertou com os cataris.

O Palmeiras pagaria 17 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões) para ter Claudinho. Aliás, Leila Pereira chegou a anunciar que sacramentou a compra do meia. No entanto, Alexander Medvedev, mandatário do Zenit, negou que tivesse fechado um acordo com o Alviverde para vendê-lo.

“Nós não tínhamos um acordo (para vender Claudinho) com o estimado Palmeiras. Estávamos em negociações com eles e com outro time brasileiro, assim como com a equipe do Catar. No final das contas, a oferta do Al Sadd foi a melhor tanto para o Zenit quanto para o jogador, que tomou a decisão de se juntar ao Al Sadd”, detalhou o presidente do Zenit.

Confrontos bélicos no Catar

O país é vítima de um aumento expressivo de tensão em seu território e de ataques diretos por ser um aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Catar também abriga a base aérea de Al Udeid, a mais extensa dos Estados Unidos na região, e é o principal alvo estratégico do Irã.

Inclusive, o país vizinho decidiu revidar aos ataques dos Estados Unidos e Israel com investidas ao Catar e acertou áreas próximas a capital Doha. Os conflitos promoveram a suspensão de voos, fechamento de comércio, ruas quase sem movimentação e paralisação da produção de gás natural.

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