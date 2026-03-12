Verratti sofre lesão no menisco e está fora da repescagem da Copa do Mundo

Marco Verratti será desfalque da Itália nos próximos compromissos. O jogador de 33 anos sofreu uma lesão no menisco e terá que passar por cirurgia, o que o tira dos planos da equipe para a repescagem da Copa do Mundo, marcada para este mês de março. Dessa maneira, ausência pode abrir espaço para o retorno de Jorginho, do Flamengo, em um momento decisivo para a seleção italiana.

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A ausência representa um problema importante para o meio-campo da Itália, especialmente porque Verratti poderia voltar a ser convocado após mudanças recentes no comando da seleção. Atualmente, a equipe tem Gennaro Gattuso no comando, que assumiu o cargo depois da saída de Luciano Spalletti. O novo técnico considerava utilizar a experiência do jogador no elenco.

Durante muitos anos, Verratti foi uma das principais peças do meio-campo italiano e também teve papel de destaque no Paris Saint-Germain. Em 2023, no entanto, deixou o futebol europeu para atuar no Al-Arabi, do Catar.

Com a baixa do meio-campista e outros problemas físicos no elenco, cresce a possibilidade de retorno de Jorginho. Aos 34 anos, o jogador do Flamengo não aparece nas convocações desde junho de 2024, mas volta a estar no radar como opção experiente para reforçar o setor em um momento decisivo da seleção.

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