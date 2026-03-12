Conmebol abre processo disciplinar contra Botafogo após eliminação na Libertadores

A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o Botafogo por infrações registradas na última terça-feira (10/3), durante a derrota para o Barcelona de Guayaquil, por 1 a 0. Resultado, aliás, que selou a eliminação do clube carioca na Libertadores.

De acordo com o relatório do delegado da partida, o Botafogo chegou ao Estádio Nilton Santos com quatro minutos de atraso, o que infringe o artigo 5.1.2 do Manual de Clubes da competição.

O regulamento determina que as equipes devem chegar ao estádio com pelo menos 90 minutos de antecedência em relação ao horário do jogo. Assim, garantindo tempo suficiente para a entrega das escalações e o cumprimento dos protocolos pré-partida. O documento ainda ressalta que, em nenhuma circunstância, uma partida pode sofrer atraso devido à chegada tardia de um clube.

Para esse tipo de infração, a Conmebol prevê multa mínima de 10 mil dólares (cerca de R$ 52 mil). Caso o clube volte a cometer a irregularidade, a punição pode subir para 15 mil dólares.

Botafogo pode sofrer duas punições

Além do atraso, o delegado relatou outra irregularidade envolvendo o uniforme da equipe. Afinal, segundo o documento, todos os jogadores titulares do Botafogo atuaram com as meias cortadas, utilizando por baixo meias pretas, diferentes das meias cinza-claro aprovadas previamente pelos departamentos de Competições e Arbitragem da Conmebol.

O caso também pode gerar punição financeira. O artigo 5.8 do regulamento prevê multa mínima de 15 mil dólares (aproximadamente R$ 78 mil) para esse tipo de infração. Em caso de reincidência, o valor pode chegar a 20 mil dólares.

O Botafogo terá prazo até 18 de março para apresentar sua defesa no processo disciplinar. Procurado para comentar o caso, o clube carioca preferiu não se manifestar até o momento.

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