ASSINE JÁ!
Jogada10

Justiça determina expulsão de Carlos Alberto de condomínio no Rio

Justiça determina expulsão de Carlos Alberto de condomínio no Rio
Justiça determina expulsão de Carlos Alberto de condomínio no Rio -

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a expulsão do ex-jogador Carlos Alberto do condomínio Alphaland Residence Club, na Barra da Tijuca, por “comportamento antissocial reiterado”. A ação foi movida pelos moradores desde 2024, após ao menos 52 ocorrências atribuídas ao ex-atleta. A decisão ainda cabe recurso. A informação inicial é do Ancelmo Gois.

Os episódios ocorreram entre junho de 2019 e março de 2023. Os moradores relataram situações consideradas mais graves, como agressões, danos ao patrimônio de vizinhos e comportamentos incompatíveis com a convivência condominial. Entre as acusações listadas no processo aparecem episódios descritos como orgias sexuais na varanda, ameaça de tiro e até urina no corredor do prédio.

 

Em resposta, Carlos Alberto admitiu excessos relacionados ao volume da música em algumas ocasiões, mas negou acusações mais graves, como a realização de atos de natureza sexual em áreas comuns do condomínio. Além disso, o ex-jogador apresentou um pedido de indenização por danos morais, alegando que as acusações prejudicaram sua imagem pública.

Entretanto, a a juíza Erica Batista de Castro considerou que o conjunto de provas demonstrou uma conduta reiterada incompatível com a convivência condominial. A magistrada destacou ainda que as diversas multas aplicadas ao longo dos anos não foram suficientes para modificar o comportamento do ex-atleta. Com isso, a Justiça determinou a exclusão de Carlos Alberto do condomínio, retirando seu direito de usar o apartamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas