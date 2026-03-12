Justiça determina expulsão de Carlos Alberto de condomínio no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a expulsão do ex-jogador Carlos Alberto do condomínio Alphaland Residence Club, na Barra da Tijuca, por “comportamento antissocial reiterado”. A ação foi movida pelos moradores desde 2024, após ao menos 52 ocorrências atribuídas ao ex-atleta. A decisão ainda cabe recurso. A informação inicial é do Ancelmo Gois.

Os episódios ocorreram entre junho de 2019 e março de 2023. Os moradores relataram situações consideradas mais graves, como agressões, danos ao patrimônio de vizinhos e comportamentos incompatíveis com a convivência condominial. Entre as acusações listadas no processo aparecem episódios descritos como orgias sexuais na varanda, ameaça de tiro e até urina no corredor do prédio.

Em resposta, Carlos Alberto admitiu excessos relacionados ao volume da música em algumas ocasiões, mas negou acusações mais graves, como a realização de atos de natureza sexual em áreas comuns do condomínio. Além disso, o ex-jogador apresentou um pedido de indenização por danos morais, alegando que as acusações prejudicaram sua imagem pública.

Entretanto, a a juíza Erica Batista de Castro considerou que o conjunto de provas demonstrou uma conduta reiterada incompatível com a convivência condominial. A magistrada destacou ainda que as diversas multas aplicadas ao longo dos anos não foram suficientes para modificar o comportamento do ex-atleta. Com isso, a Justiça determinou a exclusão de Carlos Alberto do condomínio, retirando seu direito de usar o apartamento.

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