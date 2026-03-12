Athletico terá primeira arquibancada retrátil do Brasil; saiba detalhes

O Athletico-PR anunciou, nesta quinta-feira (12), que a Arena da Baixada será a primeira a receber uma arquibancada retrátil. O clube, portanto, destacou que local passará por mudanças estruturais entre abril e agosto deste ano. Em comunicado, o Furacão ainda explica que mudança é uma forma de reduzir os impactos no calendário esportivo.

A estrutura, assim, possibilita realizar jogos mesmo durante a montagem e a desmontagem de palcos para shows e eventos. No entanto, a arquibancada presente no setor Setor Cel. Dulcídio Inferior terá demolição. Além disso, haverá melhoria para o torcedor. O Athletico-PR, afinal, indicou que a instalação aumentará em 20% a capacidade para receber o público em eventos e shows.

Ainda sobre a estrutura, que contará com sistema motorizado de abertura e fechamento, com acionamento hidráulico. Os módulos da arquibancada metálica já estão em produção, em Piracicaba (SP). O projeto é fruto da parceria com a produtora de eventos 30e, parceira do Athletico desde junho de 2025. Com isso, a execução da obra não envolverá recursos financeiros do clube.

Além da instalação da arquibancada retrátil, o Athletico vai trocar o gramado sintético da Arena da Baixada. O piso será substituído entre os dias 1º de junho e 19 de julho, durante a parada do Brasileirão para a Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.