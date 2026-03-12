Presidente do Corinthians pede afastamento de Romeu Tuma Júnior

Presidente de Corinthians, Osmar Stabile protocolou junto à Comissão de Ética e Disciplina (CE) do clube um requerimento solicitando o afastamento cautelar de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo (CD). A iniciativa acontece após confusão da votação do anteprojeto da reforma do Estatuto. A informação inicial foi da Gazeta Esportiva.

Osmar Stabile acusa Romeu Tuma Júnior de ameaçá-lo e coagi-lo durante o mandato: “Ou faz o que eu quero ou vou te f****”. Diante disso, ele revelou a situação durante a reunião do Conselho Deliberativo na última segunda-feira, e o caso ganhou ainda mais repercussão interna. O presidente do Conselho Deliberativo, entretanto, nega as acusações e afirma que irá à polícia para que o caso seja esclarecido.

“O pior de tudo que aconteceu na sexta-feira. Estava comendo uma pizza e ele [Tuma] estava em uma outra mesa. De repente ocorreu uma discussão entre ele e um associado. Ele passou pela minha mesa e falou para mim: ‘Ou você faz o que eu quero ou eu vou te f…’. Eu pensei: ‘Será que ele falou isso mesmo?’, e aí quem estava do meu lado disse: ‘Foi exatamente isso que ele falou’. Fiquei muito magoado com isso”, disse Osmar Stabile a jornalistas horas após o encerramento do encontro no Conselho Deliberativo.

O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, entretanto, negou as acusações e afirma que irá à polícia para que o caso seja esclarecido.

“Lamento profundamente a atitude do presidente do clube. Se fosse verdade as coisas que ele falou, ele teria vários mecanismos para tomar uma atitude dentro do rito estatutário, dentro dos órgãos competentes. Tudo isso só serviu para manchar a imagem institucional do Corinthians, o que eu lamento profundamente, principalmente quando isso parte daquele que é o maior mandatário do clube, que é o presidente”, destacou.

E agora?

A Comissão de Ética do Corinthians abrirá investigação interna para apurar o caso. Presidida por Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o órgão fiscalizador ouvirá os envolvidos, analisará as provas apresentadas e poderá sugerir sanções disciplinares como advertências e/ou suspensões das atividades.

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