Corinthians inicia preparação para clássico com novidades

O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira (12) após derrota em casa para o Coritiba. O técnico Dorival Júnior contou com novidades na preparação para a partida contra o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro. O atacante Yuri Alberto participou das atividades e se aproxima do retorno ao time.

O Timão tem a expectativa de contar com o camisa 9 já no clássico diante do Peixe. Outra boa notícia foi o atacante Kaio César, que também participou do treino no CT Joaquim Grava.

Nesta quinta-feira, foram ao gramado apenas os reservas e os atletas que atuaram menos de 45 minutos diante do Coxa. Os demais jogadores realizaram trabalho regenerativo na área interna do CT. A exceção ficou com o meio-campista André Carrillo, que entrou no segundo tempo e também não esteve no campo.

Dessa maneira, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho tático de ataque contra defesa e um jogo em campo reduzido, com dez jogadores de cada lado.

A inesperada derrota diante do Coritiba fez o Corinthians cair para oitava colocação, podendo ainda despencar mais na tabela do Brasileirão após os demais jogos da rodada. Atualmente, o Timão tem sete pontos, na oitava colocação.

Assim, os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Santos no domingo, na Vila Belmiro, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.