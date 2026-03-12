Foragido, Bruno ganha cartaz de procurado pela polícia

A polícia decidiu avançar nas buscas pelo goleiro Bruno Fernandes de Souza após ele receber a classificação de um fugitivo da Justiça desde a semana passada. Assim, a partir desta quinta-feira (12), as autoridades começaram a divulgar o cartaz de Bruno com a indicação de que ele é procurado no Disque Denúncia do Rio de Janeiro. Na arte, a polícia fornece maneiras com o intuito das pessoas contribuírem ao dar informações que são cruciais para sacramentar a sua prisão.

Inclusive, o Disque Denúncia emitiu comunicado sobre o caso.

“Houve a expedição de um mandado de prisão em 5 de março após a Vara de Execuções Penais entender que o ex-jogador do Flamengo descumpriu uma das condições da liberdade condicional”, disse o Disque Denúncia, em nota. “O goleiro foi condenado em 2013 a mais de 22 anos de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza” .

Bruno foge e desrespeita a polícia

Desde a última quinta-feira (05/03), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro começou a tratar o goleiro como um fugitivo depois do cancelamento da sua liberdade condicional. Além disso, ele não cumpriu a exigência de se apresentar na sequência à abolição do benefício que recebeu e por desrespeitar a expedição de um mandado de prisão, o qual solicitava o seu retorno ao regime semiaberto.

O cancelamento da sua liberdade condicional ocorreu posteriormente a uma viagem de Bruno para o Norte do país, no início de fevereiro, com o intuito de fechar um contrato como goleiro profissional do Vasco, do Acre. Portanto, ele desrespeitou a ordem judicial para se apresentar e cumprir o restante da sentença pela morte de Eliza Samudio, mas em regime semiaberto.

Caso de Eliza Samudio

A modelo desapareceu em 2010, aos 25 anos, em um crime nunca solucionado por completo — seu corpo nunca foi encontrado. Mãe de um bebê recém-nascido à época, a modelo caiu em uma emboscada promovida por Bruno. Ele era seu ex-parceiro àquela altura, defendia o Flamengo e não reconhecia a paternidade.

Além disso, Bruno acabou condenado em março de 2013 por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Na sentença, recebeu pena de 22 anos e três meses de prisão pela morte e ocultação do cadáver da vítima, além do sequestro do filho.

O julgamento absolveu a ex-mulher do atleta, Dayanne Rodrigues. Já Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, acabou condenado em 2012 a 15 anos de prisão por sequestro e cárcere privado. A Justiça entendeu que ele participou ao levar a jovem do Rio para Minas Gerais, onde ela permaneceu em cativeiro. Ele obteve progressão de regime após cumprir parte da pena.

O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, que também tem o apelido de Bola, recebeu como condenação 22 anos de prisão. Inclusive, o último júri do caso ocorreu em agosto de 2013. Na oportunidade, houve a condenação de Elenilson da Silva e Wemerson Marques, o Coxinha, por sequestro e cárcere privado de Bruninho.

Elenilson recebeu pena de três anos em regime aberto e Wemerson, de dois anos e meio, também em regime aberto.



