Midtjylland vence Nottingham Forest e sai na frente nas oitavas da Liga Europa

O Midtjylland venceu o Nottingham Forest por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), no City Ground, pelo primeiro duelo das oitavas de final e abriu uma excelente vantagem para o jogo da volta, na Dinamarca. Gue-Sung Cho, já na reta final da partida, marcou o gol da vitória para os visitantes.

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Dessa maneira, o Midtjylland conta com a vantagem do empate no segundo duelo para avançar às quartas de final da Liga Europa. As equipes volta a se enfrentar na próxima quinta-feira (19), na Dinamarca.

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