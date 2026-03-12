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Endrick garante empate do Lyon com Celta pela Liga Europa

Endrick garante empate do Lyon com Celta pela Liga Europa
Endrick garante empate do Lyon com Celta pela Liga Europa -

A estrela de Endrick brilhou novamente no Lyon, nesta quinta-feira (12). No Balaídos, na Espanha, o clube francês, que passou a maior parte do segundo tempo com um a mais, sofreu e arrancou empate por 1 a 1 com o Celta de Vigo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League. O brasileiro balançou as redes aos 41 minutos do segundo tempo para garantir o resultado final. O tento da equipe espanhola aconteceu ainda no primeiro tempo, com Rueda.

A partida, aliás, marcou a estreia de Endrick na Europa League após encarar semana de pressão em Lyon. O brasileiro foi criticado pela imprensa local e chegou a ser vaiado pela própria torcida na última rodada da Ligue 1 após não marcar nos últimos cinco jogos pelo time francês.

O Jogo

O Celta começou melhor e abriu o placar com um golaço. Vecino, Swedberg e Rueda, autor do gol, protagonizaram linda jogada. Depois disso, o Lyon passou a crescer muito, teve mais finalizações (7×3) e posse de bola (68%). O atacante Endrick esteve perto de marcar com um bonito chute, porém desperdiçou.

Na segunda etapa, o Lyon manteve o controle do jogo, com maior posse de bola, para buscar pelo menos o empate. Aos nove minutos, a situação melhorou. Borja Iglesias fez falta dura em Clinton Mata, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com isso, os franceses seguiram em busca de gol, e Steeve Kango teve uma finalização na trave. Na sequência, Yaremchuk deu uma linda cabeçada, mas o goleiro Radu voou para fazer defesaça. Nos minutos finais, Hamdani chutou rente à trave. No entanto, ficou nos pés de Endrick para decretar o empate. O camisa 9 arriscou de fora da área, e Radu não conseguiu segurar a bola. É o sexto gol do brasileiro pelo clube francês.

E agora?

Com o resultado, Lyon e Celta de Vigo precisam apenas de uma vitória para avançar às quartas de final da Liga Europa. Assim, um novo empate, leva a decisão para os pênaltis. Agora, os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (19), às 14h45 (de Brasília), no OL Stadium, pelo jogo de volta da competição. Quem avançar, vai enfrentar Freiburg ou Genk.

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