Técnico ex-Seleção comentará Copa do Mundo na Globo

A Globo anunciou os nomes dos profissionais que serão convidados a atuar como comentaristas no SporTV durante a realização da Copa do Mundo. O personagem mais emblemático será Luiz Felipe Scolari, o Felipão, treinador que conquistou o pentacampeonato mundial com a Seleção Brasileira em 2002, no Japão. Inclusive, a emissora também acertou com os ex-meio-campistas D’Alessandro e Renato Augusto durante a realização do Mundial.

Felipão citou sua experiência anterior como comandante de seleções no torneio e ressaltou estar satisfeito em ter a chance de participar de uma atração de esportes.

“Estou muito feliz com esse novo desafio. Depois de três Copas do Mundo na beira do gramado, agora tenho a oportunidade de participar de um programa esportivo e seguir falando de futebol, que é uma das minhas paixões. Ainda mais ao lado de nomes que conheço bem, como Paulo Nunes e Felipe Melo. Tenho certeza de que vai ser uma experiência muito bacana”, explicou o ex-treinador.

Globo mantém esperança de acertar com Filipe Luís

Depois da inesperada saída do Flamengo, Filipe Luís adotou cautela, pois ainda avalia qual será o seu próximo passo dentro do futebol. Há agora uma possibilidade extracampo enquanto o cenário como técnico permanece incerto: o de comentarista na TV Globo. Isso porque seu nome entrou no radar da emissora para cobertura da Copa do Mundo, entre junho e julho, mas ainda como uma hipótese em estágio inicial — sem qualquer acordo formal neste momento.

A possibilidade ganhou força nas redes sociais após informação publicada pelo Portal Leo Dias. Segundo o relato, a emissora e o treinador já tiveram uma conversa preliminar, na qual ambos demonstraram interesse em manter o diálogo aberto. O nome de Filipe surgiu com naturalidade nos corredores da empresa devido à experiência recente com vestiário e ritmo competitivo.

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